Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2024 ore 08:45 (Di venerdì 6 settembre 2024) Viabilità DEL 6 SETTEMBRE 2024 ORE 08.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO NEBBIA A BANCHI CON SCARSA VISIBLITA SULLA A1 FIRENZE Roma TRA ATTIGLIANO E PONZANO RomaNO. VI INVITIAMO ALLA MASSIMA PRUDENZA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA DIRMAAZIONE Roma SUD E VIA APPIA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODA A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2024 ore 08:15 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO NEBBIA A BANCHI CON SCARSA VISIBLITA SULLA A1 FIRENZE ROMA TRA ATTIGLIANO E PONZANO ROMANO. VIABILITÀ DEL 6 SETTEMBRE 2024 ORE 08. VI INVITIAMO ALLA MASSIMA PRUDENZA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA DIRMAAZIONE ROMA SUD E VIA APPIA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODA A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2024 ore 07:30 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA DIRMAAZIONE ROMA SUD E LAURENTINA CON RIPERCUSSIONI SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA TOR VERGATA RALLENTAMETI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODA A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI CODE SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2024 ore 20:30 - 20. 20 TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO VIA CASSIA SI RALLENTA ALTEZZA FORMELLO DIREZIONE VITERBO IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALTEZZA MONTEROTONDO SCALONEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO A BORGHESIANA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DI VERMICINO DIREZIONE FINOCCHIO IN VIA APPIA CODE ALTEZZA SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE ALBANO CODE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Proclamazione dell'armistizio, modifiche al traffico e le iniziative a Livorno - Le modifiche alla viabilità Per consentire lo svolgimento della cerimonia in condizioni di ... nell'Auditorium 'Giorgio Kutufà' del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo (via Roma 234) la storica ... livornopress
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