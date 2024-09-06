Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2024 ore 08:15 (Di venerdì 6 settembre 2024) Viabilità DEL 6 SETTEMBRE 2024 ORE 08.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO NEBBIA A BANCHI CON SCARSA VISIBLITA SULLA A1 FIRENZE Roma TRA ATTIGLIANO E PONZANO RomaNO. VI INVITIAMO ALLA MASSIMA PRUDENZA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA DIRMAAZIONE Roma SUD E VIA APPIA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODA A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2024 ore 07:30 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA DIRMAAZIONE ROMA SUD E LAURENTINA CON RIPERCUSSIONI SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA TOR VERGATA RALLENTAMETI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODA A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI CODE SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2024 ore 20:30 - 20. 20 TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO VIA CASSIA SI RALLENTA ALTEZZA FORMELLO DIREZIONE VITERBO IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALTEZZA MONTEROTONDO SCALONEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO A BORGHESIANA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DI VERMICINO DIREZIONE FINOCCHIO IN VIA APPIA CODE ALTEZZA SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE ALBANO CODE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2024 ore 19:45 - 20 SULLA A24 ROMA TERAMO UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRCASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA DIREZIONE TERAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO IN CARREGGIATSA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA ROMA FIUMIICNO ED OSTIENSE E PIU AVANTI TRA LAURENTINA ED ARDEATINA SUL TRATTO URBANO SI RALLENTA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CAPITALE SULLA ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI TRA COOMBO E MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO IN VIA C COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Proclamazione dell'armistizio, modifiche al traffico e le iniziative a Livorno - Le modifiche alla viabilità Per consentire lo svolgimento della cerimonia in condizioni di ... nell'Auditorium 'Giorgio Kutufà' del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo (via Roma 234) la storica ... livornopress
- I dettagli e la scaletta del concerto di Antonello Venditti a Brescia - ... Roma Capoccia La scaletta potrà variare leggermente a seconda delle esigenze tecniche e di quelle dell'artista. La viabilità a Brescia nel giorno del concerto Per il concerto di Antonello Venditti ... capital
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma