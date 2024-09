Via Ventura il cestino da cui nasce una discarica

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di venerdì 6 settembre 2024) Via Giocchino, centro della città, a due passi dal Giardino inglese, si trasforma regolarmente in unaa cielo aperto. Sacchi pieni di spazzatura di ogni genere vengono abbandonati ogni giorno in prossimità dei cestini determinando uno spettacolo degno di un Paese sottosviluppato