Verona per la Libertà protesta contro il G7 dei Parlamenti | Fallimento totale

Leggi tutta la notizia su veronasera

(Di venerdì 6 settembre 2024) Come annunciato nei giorni scorsi, durante i momenti di apertura del G7 delle Camere basse dei, si è tenuta la manifestazione dipromossa daper lain piazza Arsenale. «Siamo scesi in piazza in occasione della cerimonia di inaugurazione del G7 proprio di