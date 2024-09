Venezia 81 festa con il cast di ‘M’ | il dj set è dei Chemical Brothers

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 6 settembre 2024) (Adnkronos) – Grandeieri sera al Lido diper celebrare la presentazione di ‘M – Il figlio del secolo’, la nuova serie Sky, fuori concorso alla Mostra del Cinema. La produzione ha organizzato un party esclusivo con tutto il, tra cui Luca Marinelli e il regista Joe Wright, a cui ha fatto da colonna sonora un dj set d’eccezione: Tom Rowlands dei The, autore delle musiche della serie. Tratta dall’omonimo romanzo di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega, la serie ripercorre la storia dalla fondazione dei Fasci Italiani nel 1919 fino al famigerato discorso di Mussolini in Parlamento nel 1925, dopo l’omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti, nonché uno spaccato della vita privata del Duce. La serie in 8 episodi arriverà su Sky nel 2025.