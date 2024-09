Vendicò uccisione di imprenditore vicino al boss con un doppio tentato omicidio | condannato a 24 anni e 6 mesi

Leggi tutta la notizia su agrigentonotizie

(Di venerdì 6 settembre 2024) L'assoluzione per une unavvenuti in Belgio e la condanna per unagguato che aveva l'obiettivo di uccidere i due rivali che, invece, restarono solo feriti. Questa la sentenza, emessa dai giudici della Corte di assise di Agrigento, presieduta da Alfonso Malato