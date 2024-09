Vendesi casa popolare senza contratto La truffa da 50mila euro chiavi in mano che ti trasforma in un occupante abusivo

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di venerdì 6 settembre 2024) A Roma e dintorni non c'è solo il racket delle occupazioni abusive, quello gestito dalle organizzazioni criminali che si appropriano illegalmente di alloggi popolari, e chiedono qualche migliaio diper far entrare famiglie in emergenza abitativa. C'è anche un florido giro di "scambi" e