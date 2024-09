Usa il voto per posta fa discutere

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 6 settembre 2024) WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – A partire da oggi negli Stati Uniti e? possibile votare in anticipo con la spedizione delper. Si tratta di un processo che prevede la consegna delle schede elettorali nelle case degli elettori registrati che per differenti ragioni non potranno recarsi alle urne il 5 novembre. In questo modo il diretto interessato puo? compilare la scheda e restituirla tramiteordinaria. Nel 2020 la pandemia ha reso ilper corrispondenza un argomento centrale per la contesa, in particolare per il maggior rischio di frode rispetto alin presenza. Tuttavia le statistiche delle ultime elezioni riportano anche un’elevata affluenza grazie a questo tipo di procedimento.