Usa | arrestato padre del sospettato della sparatoria in scuola in Georgia

(Di venerdì 6 settembre 2024) Washington, 6 set. (Adnkronos) - È statoildel ragazzo di 14 anni accusato di aver ucciso quattro persone nella suasuperiore nello stato americano. Colin Gray, 54 anni, è accusato di quattro capi d'imputazione per omicidio colposo, due capi d'imputazione per omicidio di secondo grado e otto per crudeltà sui minori, ha affermato ilBureau of Investigation. Le autorità hanno accusato suo figlio, Colt Gray, di quattro capi d'imputazione per omicidio e hanno dichiarato che intendono processarlo come un adulto. La sua prima udienza in tribunale è prevista per stamattina. Nelladi mercoledì alla Apalachee High School nella città di Winder, vicino ad Atlanta, sono morti due insegnanti e due studenti e altre nove persone sono rimaste ferite.