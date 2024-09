Us Senigallia il boom della pallavolo | 468 tesserati Oltre trecento sono under 12

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Iniziata lunedì la stagione dell’USche quest’anno ha raggiunto un nuovo numero record di, 468.300 di questi, cioè i gruppi agonistici dalle prime squadre femminili e maschili alle12, siritrovati al ParcoPace, in vista dei campionati, che vedono i due sestetti principali del club, cioè il Banco Marchigiano Subissati e la Security Tape, iscritte rispettivamente alla serie C femminile e alla serie D maschile. È stata una invasione pacifica quella delle 300 casacche azzurre che hanno offerto uno spettacolo di entusiasmo davanti ai tifosi giunti a salutare il via alla stagione.