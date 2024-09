US Open 2024 Simone Vagnozzi | Sinner è tornato a sorridere anche dentro al campo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il mancino britannico Jack Draper sarà l’avversario di Janniknella prima semifinale di singolare maschile degli USdi tennis: per questo motivo l’azzurro si è allenato con uno sparring partner mancino, prima di lavorarecon, il quale ha parlato in conferenza stampa. Il coach dell’azzurro presenta il penultimo atto: “Draper è uno dei giovani più promettenti del circuito. Lo conosciamo da tempo e ci aspettiamo una sfida piena di insidie. Ha avuto diversi infortuni negli ultimi anni che ne hanno rallentato la crescita. Sta giocando con il vento in poppa, ha poco da dimostrare, visto che ha già fatto il suo miglior risultato e che gioca contro il numero 1 del mondo. Proverà a giocare sopra ritmo e Jannik dovrà essere bravo, in particolare a inizio match, a gestire la situazione“.