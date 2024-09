Urinavano nei camerini e offendevano le commesse nessun processo ai bulli | mancano le denunce

Leggi tutta la notizia su anconatoday

(Di venerdì 6 settembre 2024) ANCONA - Il loro passatempo era entrare nei negozi creando scompiglio per poi fuggire via insultando clienti eterribili e maleducati, diventati l’incubo dei commercianti. Due erano stati identificati e finiti ama oggi il procedimento, per loro, due 22enni, è finito con