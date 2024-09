Università UniCamillus arriva in Sicilia da ottobre corso di Medicina a Cefalù

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 6 settembre 2024) Dopo il via libera del Mur L'Medica Internazionaleha ricevuto il via libera del ministero dell'e della Ricerca per l'accreditamento di undi laurea ine chirurgia in, dopo la proposta di accreditamento da parte dell'Anvur. E' la terza sede aperta dall'ateneo dopo Roma e Venezia. Grazie alla collaborazione