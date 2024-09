Università di Firenze | lezioni al via dall’11 settembre

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di venerdì 6 settembre 2024)– Si avvicina la data di rientro in aula per gli studenti dell’di. A partire2024 riprendono lesecondo un calendario definito da ciascuna delle dieci Scuole dell’Ateneo fiorentino. Per venire incontro alle esigenze degli studenti, le biblioteche di Lettere (piazza Brunelleschi, 4) e Scienze Sociali (campus di Novoli, L'articolodial viaproviene daPost.