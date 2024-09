Un selfie prima di tutto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) Godersi un concerto senza sentire il bisogno di far sapere al mondo che si è lì? Impossibile. Aspettare un bebè e non avvertire la necessità di condividere con il mondo scatti col pancione ed ecografie? Quando mai. Se questo non vi basta, c’è chi ha alzato l’asticella. Un esempio? La corsa al“selvaggio” sul ghiacciaio Fellaria. Un fenomeno (non isolato) che ha fatti prendere in considerazione l’ipotesi di un contingentamento delle visite in ambienti di alta quota e glaciali (che vivono in un equilibrio delicatissimo). La responsabile di Legambiente Lombardia l’ha definita “una vera e propria sorta di pellegrinaggio verso questi giganti morenti" parlando di “voyeurismo anche piuttosto pericoloso”. Al netto del caso specifico, vien da chiedersi come siamo arrivati a questo punto. Alla perenne necessità di auto-celebrarsi attraverso un’immagine. Posto, dunque esisto.