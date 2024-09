Un pacco goloso per FC 25 | Ecco cosa fare ora in FC 24 | For The Club II

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di venerdì 6 settembre 2024) Completa questo obiettivo per ottenere un pacchetto contenente 10 oggetti giocatore 82+ e una nuova Icona base di FC 25 a scelta in prestito da utilizzare nel prossimo Ultimate Team. Premi non scambiabili. Per completare l’obiettivo For theII avete a disposizione 6 giorni dal 6 settembre, qui sotto il nostro Timer vi indica esattamente quanto manca allo scadere dell’obiettivo che vi regala unper FC 25 e un Eroe in prestito!   Inghilterra Segna in 3 partite Squad Battles differenti a livello Dilettante o superiore (o Rivals o Champions) schierando almeno 4 oggetti giocatore inglesi titolari. Premio: 1 di 3 oggetti giocatore a scelta con TOT 84+. Spagna Segna in 3 partite Squad Battles differenti a livello Dilettante o superiore (o Rivals/Champions) con almeno 4 giocatori spagnoli tra i titolari.