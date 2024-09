Un nuovo omicidio sconvolge Pineta Cosa succede nel finale dell' 11esima stagione

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 6 settembre 2024) Arrivano i titoli di coda per I delitti del BarLume 2024. L’episodio11, dal titolo Sopra la panca, va in onda stasera alle 21.30 in chiaro su TV8. Anche questa volta, la serie – targata Palomar e Sky Studios e tratta dai romanzi di Marco Valvaldi – segue il consueto doppio binario narrativo.