Ultime Notizie Roma del 06-09-2024 ore 13 | 10

(Di venerdì 6 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio vi dico tutto sul caso San Giuliano il ministro È sotto ricatto lo dice Maria Rosaria boccia in un’intervista con cui repliche le parole dette dal ministro San Giuliano in TV mercoledì sera il ministro ha divulgato informazioni non corrette ero sempre con il ministro non in trasferte brevi Ma sempre in trasferta è lunga detto ancora boccia e sulle pressioni che il titolare del dicastero della cultura riceva aggiunge ci sono alcune persone che ricattano perde l’agevolazione che hanno avuto intanto San Giuliano valuta un esposto a battere il debito pubblico è una necessità ineludibile lo afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella spiegando che il debito L’Italia ha pagato più interessi di quelli pagate insieme da Francia e Germania Eppure è un pagatore affidabile Un debitore ...