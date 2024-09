Udinese il NUOVO RUOLO di Ebosse in bianconero Una decisione CLAMOROSA

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 6 settembre 2024), MOSSA A SORPRESA nei confronti diche sta giocando in uninedito. Ecco il punto sui bianconeriè un giocatore importante per l’, talmente fondamentale da essere utilizzato anche in più ruoli: oggi in amichevole contro il Koper è stato sfruttato come difensore centrale. Ecco il punto di Tutto.it. Formazioni