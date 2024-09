Ucraina | Zelensky ' abbiamo bisogno di armi per fermare il terrore russo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Berlino, 6 set. (Adnkronos) - "Continua il lavoro con i partner per rafforzare l'. Sono arrivato alla base aerea di Ramstein per partecipare alla riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell'della determinazione dei nostri partner e dei mezzi perilaereo della Russia. È fondamentale che tutte ledei pacchetti di supporto già annunciati raggiungano finalmente le brigate di combattimento". Lo ha scritto su X Volodymyr. "anchedi forti decisioni a lungo termine da parte dei nostri partner per avvicinare la giusta pace a cui stiamo aspirando - ha aggiunto il presidente ucraino - Parteciperò alla riunione del Gruppo e incontrerò il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin e il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius. Terrò anche colloqui separati con il Cancelliere federale Olaf Scholz.