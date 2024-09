Ucraina | attacco russo a Pavlohrad 1 morto e 50 feriti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Kiev, 6 set. (Adnkronos) - La Russia ha attaccato con missili la città di, nell'oblast di Dnipropetrovsk, uccidendo almeno una persona e ferendone 50, tra cui almeno tre bambini. Lo ha riferito il governatore regionale Serhii Lysak, precisando che due persone ricoverate in ospedale sono in gravi condizioni. In città sono stati registrati diversi attacchi e un appartamento in un grattacielo ha preso fuoco. I servizi di emergenza hanno già spento l'incendio e salvato cinque persone, ha aggiunto il governatore.