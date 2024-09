Traffico Roma del 06-09-2024 ore 19 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 6 settembre 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione in assenza di altri disagi continuano sul grande raccordo anulare gli spostamenti dell’ora di punta su entrambe le carreggiate sulle tratto laziale dell’autostrada del Sole e continuano i Disagi causati da una precedente incidente che nell’ultima ora formato almeno 10 km di coda tra il bivio autostradaTeramo e Valmontone verso Napoli si viaggia senza particolari problemi sul tratto Urbano della A24 in uscita damentre su via della Foro Italico si rallenta maggiormente tra Corso di Francia e via Salaria in direzione San Giovanni diverse le condizioni di viaggio sulla Pontina in questi ultimi 60 minuti a causa di un incidente in prossimità di Casal Brunori con maggiori ritardi per chi viaggia su entrambe le direzioni e nel centro città Continuano i lavori su via Crescenzio con divieto transito nella carreggiata da piazza Adriana Piazza ...