Traffico Roma del 06-09-2024 ore 14 | 30

(Di venerdì 6 settembre 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazione intenso ilsulla Tangenziale Est conclude tra Corso di Francia via Salaria verso San Giovanni si rallenta entrati saltuari sempre persulla carreggiata esterna trapuntine doppia in via Crescenzio per lavori di rinnovo del manto stradale attive modifiche alla viabilità tra Piazza Cavour e Piazza Adriana n Vitabile la formazione di rallentamenti prestare attenzione alla segnaletica uno sguardo al trasporto pubblico sospeso il servizio della linea ferroviaria fl3Viterbo per lavori tra Cesano e Viterbo Porta Fiorentina attivo un servizio bus sostitutivo lavori anche sulla fl4 traTermini Albano Laziale previste in questo caso variazioni o cancellazioni per alcuni treni regionali maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.