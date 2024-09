Traffico Roma del 06-09-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 6 settembre 2024) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione e prudenza nella guida per un incidente su via Cassia abbiamo code nei pressi di via Caprarolae spostamenti in aumento in entrata verso il centro della capitale per le consolari maggiorsu via Flaminia in fila dal raccordo a Corso Francia è su via Salaria da via di Villa Spada verso la tangenziale est sul Raccordo Anulare ci sono code in carreggiata interna tra la Casilina e la benzina sul tratto Urbano della A24L’Aquila e rallentamenti e code da Tor Cervara verso la tangenziale est primi disagi sulla tangenziale in fila tra Salaria via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico per dettagli su queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.