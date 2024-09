Torna MotorPlay il parco giochi per gli amanti del motorsport

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di venerdì 6 settembre 2024) La passione per ila Faenza con undi tre giorni per tutti i motociclisti che vogliono divertirsi e migliorare le proprie competenze e capacità , sperimentando in sicurezza diverse discipline del motociclismo. L’evento, che nasce dalla collaborazione dei territori di