Tennis Storchi si ripete impresa a Cattolica

(Di venerdì 6 settembre 2024) Arriva l’ennesimo sigillo di un eccezionale 2024 per Edoardo(foto), giovane talento delmodenese che ha trionfato al torneo nazionale Under 10 di, organizzato dal GalimbertiTeam. Allenato dal tecnico nazionale Massimo Bontempi sui campi del David Lloyd Club di Modena e tesserato per lo Sporting Sassuolo, Edoardo in Romagna ha fatto percorso netto con 6 set vinti su 6 dai quarti in poi, concedendo appena 9 games in tutto ai tre avversari, nonostante avesse un anno in meno rispetto agli altri partecipanti. Per, classe 2015, si tratta del quarto successo da gennaio in tornei nazionali.