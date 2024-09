Telescopio Fly Eye il gruppo Idea Civica al Comune di Petralia Sottana risponde al Pd

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di venerdì 6 settembre 2024) "In seguito alle dichiarazioni uscite nelle scorse ore in merito al progetto delFly Eye occorre una netta presa di posizione per chiarire i fatti. Dopo appena 10 giorni dall’insediamento, l’attuale amministrazione comunale diha immediatamente chiesto ed esaminato gli