Telegram | il fondatore ‘mio arresto in Francia è ‘fuorviante

(Di venerdì 6 settembre 2024) Parigi, 6 set. (Adnkronos) – Ildell’app di messaggistica, Pavel Durov, sotto inchiesta in, ha affermato che le autorità francesi avrebbero dovuto rivolgersi alla sua azienda per sporgere denuncia anziché arrestarlo, definendo il suo“fuorviante”. Sul suo canale, Durov, nei suoi primi commenti pubblici dopo la sua detenzione, ha negato che l’app fosse un “paradiso anarchico”.Il multimiliardario di origine russa ha affermato che l’indagine sull’app è stata sorprendente in quanto le autorità francesi avevano accesso a una “linea diretta” che lui stesso aveva contribuito a creare e avrebbero potuto contattare il rappresentante dinell’Ue in qualsiasi momento. “Se un paese non è soddisfatto di un servizio internet, la prassi consolidata è quella di avviare un’azione legale contro il servizio stesso”, ha scritto.