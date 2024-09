Sturno | Incidente sul lavoro 47enne investito dal suo trattore mentre tenta di spostarlo

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 6 settembre 2024) Tragedia adal propriodurante lavori di ristrutturazione, ricoverato in gravi condizioni. Poco fa, a(AV), la Stazione Carabinieri di Frigento, su segnalazione del “118”, è intervenuta in quella loc. Crocevia, dove undi Carife è statodal proprioagricolo presumibilmenteva disenza salirvi a bordo. Il malcapitato, che aveva parcheggiato il veicolo nella pubblica via, era impegnato nella ristrutturazione di un opificio del luogo. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Moscati di Avellino. Accertamenti in corso in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano.