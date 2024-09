Stoltenberg ' il sostegno di Pechino a Mosca deve finire'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) "Chiedo alla Cina di smettere di sostenere la guerra illegale della Russia. La Cina non può continuare ad alimentare il più grande conflitto militare in Europa senza che questo abbia un impatto sugli interessi e sulla reputazione". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens, a Oslo durante un punto stampa con il premier norvegese Jonas Gahr Store. "La Cina è diventata una complice decisiva per la guerra della Russia contro l'Ucraina, attraverso una partnership senza limiti e il supporto all'industria della difesa" russa, con "il trasferimento di componenti di armi, attrezzature e materie prime", ha evidenziato.