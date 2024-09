Statale 36 furgone ribaltato | ferito un 62enne in codice rosso

Leggi tutta la notizia su quicomo

(Di venerdì 6 settembre 2024) Grande spavento ieri 5 settembre sulla36 per un. I soccorsi sono scattati ine per ilalla guida si è temuto il peggio. Il sinistro è avvenuto poco prima delle ore 17 nella tratta di Abbadia Lariana in direzione sud.Ambulanza in