Star Wars Diego Luna sui quasi 10 anni trascorsi a interpretare Andor | Qualcosa di speciale

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 6 settembre 2024) L'attore ha riflettuto molto sul fatto di far parte della saga dida ormaiun decennio, dall'uscita di Rogue Oneè diventata una delle serie più importanti dell'era Disney+ del franchise di, grazie al suo approccio coinvolgente e alla solida scrittura. È confermato il ritorno della serie live-action per una seconda e ultima stagione, che porterà il viaggio di Cassian) fino agli eventi della sua prima apparizione nel franchise, il film standalone del 2016 Rogue One: AStory. In un'intervista rilasciata a IMDB in occasione della D23 Expo del mese scorso,ha parlato del continuo amore dei fan per la sua interpretazione del personaggio e del modo in cui il fervore