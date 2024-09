Sport in tv oggi venerdì 6 settembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024), una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Fari puntati sulla nona giornata di gare alle Paralimpiadi di Parigi. Nella capitale francese tante specialità da seguire, con gli azzurri che vorranno regalare altre emozioni agli appassionati. In primo piano la diciannovesima tappa della Vuelta a España 2024: sull’Alto de Moncalvillo ci si aspetta una grande lotta. Primo giorno di prove libere nel week end del GP di San Marino del Motomondiale. In MotoGP riprende la sfida tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin, con Marc Marquez terzo incomodo.