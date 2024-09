Sostenibilità Tasca A2A | Afflusso cittadino e climate change aspetti fondamentali

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 6 settembre 2024) Cernobbio, 6 set. (Adnkronos) – “Ci sono due fenomeni da considerare: in termini demografici si registra un progressivodi persone nei centri urbani, e questo accade per motivi naturali, in quanto le città sono in grado di produrre un livello di efficienza sociale ed economica che le campagne non sono in grado di sostenere. L’altro fenomeno da considerare è che, utilizzando questo sistema produttivo, stiamo progressivamente avendo problemi di cambiamento climatico, altro elemento al quale dobbiamo porre delle resistenze”. Sono le parole del presidente del Consiglio di amministrazione di A2A, Roberto, in merito al ruolo fondamentale che hanno le città nell’innovazione, in termini di maggioree decarbonizzazione, intervenendo a margine della presentazione del Position Paper ?urbana.