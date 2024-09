Società sotto accusa per mancato pagamento del fitto della piscina comunale

Leggi tutta la notizia su casertanews

(Di venerdì 6 settembre 2024) Lasportiva Alba Oriens, che gestisce ladi via Levi, è al centro di una controversia con il Comune di San Nicola la Strada per ildei canoni di af. Nonostante le richieste di arretrati da parte del Comune, lasportiva non ha ancora risposto