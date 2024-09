Sky Sport Motori Weekend 5 - 8 Settembre | MotoGP San Marino Superbike Francia WRC Grecia

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 6 settembre 2024) In arrivo su Sky e in streaming su NOWun altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con il tredicesimo appuntamento della stagione 2024 del Motomondiale che torna in Italia per il primo dei due appuntamenti sul circuito Marco Simoncelli di Misano: il Gran Premio di Sane della Riviera di Rimini, le gare di, WRC e Ferrari Challenge.Sarà una delle settimane più “calde” per gli appassionati delle due ruote, da giovedì 5per poi arrivare a domenica 8con le gare, tutte da vivere su Sky e in streaming su NOW. Durante tutta la settimana contenuti speciali e interviste esclusive realizzate dalla squadra di Skyper vivere l’avvicinamento a una delle gare più attese dell’anno.APPUNTAMENTI IN PISTA – Si parte giovedì con la conferenza stampa piloti dalle 16, per poi scendere in pista per le prime sessioni di libere a partire dalle 8.