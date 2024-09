Sinner-Draper il pronostico per i bookmakers è a senso unico | le quote per la semifinale degli US Open

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) Jannikaffronterà JacknellaUS, con il chiaro obiettivo di accedere all’atto conclusivo dell’ultimo Slam della stagione. Il testa a testa con il britannico andrà in scena questa sera (ore 21.00), quando il fuoriclasse altoatesino scenderà sul cemento di Flushing Meadows a New York con i favori del: l’azzurro, reduce dal sucesso contro il quotato Daniil Medvedev, dovrà stare attento a non sottovalutare un rivale comunque rognoso.