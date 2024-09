Sinner cade e si fa male | cosa è successo agli US Open

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) Un match durissimo all’Arthur Ashe Stadium di New York tra Jannike Jack Draper, valido per le semifinali degli US2024. L’altissimo tasso di umidità sta condizionando non poco il match ed entrambi i contendenti stanno soffrendo moltissimo nella costruzione del proprio gioco, con tanti errori da una parte e dall’altra. Una prova di resistenza questa sfida sul Centrale che sta richiedendo non poche energie a entrambi. Un primo parziale vinto da Jannik sullo score di 7-5, venendo fuori da una situazione complicata per una gestione dei turni al servizio difficoltosa. Nel secondo set grande equilibrio ed enorme fatica per entrambi nel riuscire a portare a casa i punti per il contesto descritto. Nel nono game un episodio importante, che potrebbe condizionare lo sviluppo di questa semifinale così tirata dal punto di vista fisico.