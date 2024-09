Sicurezza ufficiale lo stop ai minimarket dalle 21 Funaro | Firmata l' ordinanza VIDEO

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di venerdì 6 settembre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday“Ho firmato l'per la chiusura anticipata alle 21 deiin una serie di zone indicate e definite in sede di comitato per l'ordine e lapubblica”. Dopo l'arrivo delle pattuglie a piedi in centro composte da