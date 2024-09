Si sposta in monopattino e perde di vista la madre | 11enne soccorso da una passante poi dai poliziotti

Leggi tutta la notizia su torinotoday

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il personale della polizia di Stato haun bambino che si era smarrito nel quartiere San Paolo di Torino.Sono circa le 12 quando una pattuglia viene inviata in via Martini Mauri dove unaha trovato un bambino in lacrime, da solo in strada. Al loro arrivo, gli agenti del