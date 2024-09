Si cappotta con l’auto e finisce fuori strada | trasportato all’ospedale di Cisanello

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) San Giuliano Terme (Pisa), 6 settembre 2024 – Incidentele in via località Erbosa nel comune di San Giuliano Terme: un’auto guidata da un uomo di 84 anni dopo aver perso il controllo si è ribaltata ed è finita. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 e il personale dei vigili del fuoco che ha estratto il conducente, affidandolo ai medici. L’uomo è statodiin codice giallo. La squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza. Sul posto presenti gli uomini del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi di loro competenza.