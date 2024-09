Serie C palloni e maglie autografate all’asta | donati i proventi all’Ospedale Pedriatico Meyer

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 6 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLaC NOW rafforza il proprio impegno nel campo della beneficenza e, nella persona del Presidente Matteo Marani ha fatto visitaPediatrico. A riceverlo il Segretario Generale della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico, Alessandro Benedetti, nelle cui mani sono state simbolicamente consegnate le somme raccolte grazie all’iniziativa benefica “Play for Charity”, attivata in collaborazione con Live Charity durante la fase Playoff della scorsa stagione sportiva. Come molti ricorderanno, all’epoca sono stati messitutti idei primi gol nelle gare Playoff autografati dai marcatori e ledelle otto squadre finaliste.