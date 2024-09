Serie C girone C Foggia-Monopoli | le info sui biglietti per il settore ospiti

Leggi tutta la notizia su baritoday

(Di venerdì 6 settembre 2024) La SS1966 comunica l’apertura della prevendita per l’acquisto deiper assistere alla partita, valevole per la terza giornata del campionatoC Now –C stagione sportiva 2024/2025 e in programma domenica 08 settembre 2024 allo stadio Pino Zaccheria