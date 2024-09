Serie A1 femminile E-Work da domani al via la campagna abbonamenti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) ‘Lontan da te non si può stare’. Ispirandosi alle note di Romagna Mia per la scelta dello slogan, l’E-ha lanciato lache si aprirà ufficialmentein occasione dell’amichevole casalinga contro il Jolly Livorno (18.30 al PalaBubani). L’abbonamento vale per le dieci partite casalinghe di stagione regolare, che però potrebbero diventare nove in caso di vittoria al debutto in campionato contro Brescia. Chi perde sul campo neutro dell’Opening Day, giocherà infatti il ritorno in casa. Il costo dell’abbonamento Gold è di 110€, mentre quello Ridotto (riservato agli Under 18 e agli over 65) ne costa 95. Ogni abbonato avrà in omaggio la maglia del tifoso. La società non ha ancora reso noto i prezzi dei singoli biglietti.