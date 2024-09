Senzatetto aggredito con l' acido per 30 euro nel Parmense si cercano tre giovani

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 6 settembre 2024)con l’per una rapina da 30. La vittima è un senza fissa dimora di 55 anni di Sorbolo, in provincia di Parma. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, sarebbe stato avvicinato da treintenzionati a derubarlo. Dopo l'aggressione è stato soccorso da alcuni passanti, e poi ricoverato all’ospedale di Parma, dove ha riportato ustioni al volto riconducibili a un’aggressione con l’. Sono in corso le indagini per risalire all’identità dei responsabili.