Sele d’Oro 2024 ecco l’elenco dei premiati della XL edizione

(Di venerdì 6 settembre 2024) La Giuria ha reso pubblici i nomi e i riconoscimentiXLdel PremioMezzogiorno. I premi (a eccezione dei premi specialigiuria al giornalista Giovanni Minoli e all’imprenditore Vito Grassi, consegnati giovedì 5 settembre) saranno consegnati a Oliveto Citra, sabato 7 settembre, nel corso di Mediterranei, la cerimonia di consegna dei riconoscimenti in programma alle 21.00 in Piazza Europa. Di seguito,deisezione per sezione.