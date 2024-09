Sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale | cosa cambia per chi si sposta a Torino

Leggi tutta la notizia su torinotoday

(Di venerdì 6 settembre 2024) A metà settembre è in programma unodel servizioproclamato dall’organizzazione sindacale Fast-Confsal. Lo, che riguarda anche il servizio Gtt, è calendarizzato per venerdì 13 settembre 2024 mentre lo stesso servizio di GTT non sarà interessato dallo