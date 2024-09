Schianto tra un' auto e una moto all' incrocio | biker vola sull' asfalto

Leggi tutta la notizia su bresciatoday

(Di venerdì 6 settembre 2024) Brutto incidente tra un'e unapoco dopo le 18.30 di venerdì 6 settembre, lungo via Don Bergomi a Castel Mella.Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, i due veicoli si sono scontrati in prossimità dell'con la strada che conduce alla zona industriale, dove c'è la