Scaloni su Lautaro Martinez | Gran partita! Bene con Julian Alvarez

(Di venerdì 6 settembre 2024)elogia la prestazione di, che ha giocato, insieme a, lacontro il Cile. TANDEM DI LUSSO – L’Argentina ha vinto nella notte contro il Cile per 3-0. In campo anche il capitano dell’Inter, il quale ha coadiuvato con. In conferenza stampa, Lionelha commentato la loro prestazione: «Si completano e si capiscono, non danno per perso un pallone, ci sono giocatori, che quando sono così bravi, è difficile scegliere l’uno o l’altro, oggi abbiamo giocato con entrambi,non solo ha fatto unade, ha fatto assist, ha avuto le situazioni da gol della squadra e siamo contenti del suo apporto, così come. Hanno giocato entrambi un gioco molto completo e si completanoa vicenda».