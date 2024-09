Scafati 58enne evaso dai domiciliari arrestato dopo mesi | tentava di camuffarsi con una parrucca e documenti falsi

Leggi tutta la notizia su zon

Il 5 settembre, a(SA), i Carabinieri della locale Tenenza hanno rintracciato eundel posto, irreperibile dal'evasione dagli arresti. L'uomo, nel tentativo di, indossava unaal momento della cattura. Tuttavia, i Carabinieri lo hanno riconosciuto e, durante il controllo, hanno scoperto che era in possesso di una patente di guida contraffatta. Per questo motivo, è stato segnalato all'Autorità Giudiziaria per "possesso e fabbricazione didi identificazione". Il, destinatario di diversi ordini di carcerazione per condanne definitive, tra cui spaccio di sostanze stupefacenti, è stato condotto presso la casa circondariale di Salerno.